Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Мощности завода «Ростсельмаш» следует сократить, а территорию отдать под городскую застройку. Такое мнение в беседе с ростовским урбанистом Михаилом Векленко высказала российский эконом-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, профессор Наталья Зубаревич.

«У вас объём промышленного производства, если взять по России, средний. Хорошо, если у вас 65−70%. У вас полуумершая промышленность. Господин Бабкин (Константин Бабкин — совладелец завода «Ростсельмаш». — прим. ИА REGNUM) с его «Ростсельмашем», который сидит на лизинге и на госсубсидиях, может «петь про паровоз» сколько хочет. Но того объёма территории, какая была под «Ростсельмашем» исторически, уже не надо. И тех объёмов поставок уже не надо — не Советский Союз», — отметил эксперт.

По словам Зубаревич, «Роствертол», который живёт на гособоронзаказе и прилично экспортирует, вынесут. Но только с помощью федеральных средств.

«Ростсельмаш» выносить не будут, так как на «Роствертол» деньги могут быть выделены федеральные, а на «Ростсельмаш» — точно нет. «Ростсельмаш» надо санировать территориально, оставлять то, что ему надо, и забирать остальную территорию под городское развитие. Это здоровый кусок Сельмашевского района, инфраструктурно обеспеченный. Это ваш ржавый пояс, который надо рекультивировать, реновировать и делать городской застройкой. Давно пора было это сделать», — считает профессор.

Вопрос заключается в лоббистских возможностях властей, договороспособности собственника.

«В Москве сильная команда, но, видимо, у вашего губернатора (возглавляет Ростовскую область Василий Голубев. — прим. ИА REGNUM) руки не доходят или надо KPI по нацпроектам выполнять, не до этого ему. А суть городского развития — это всегда редевелопмент, реновация, приспосабливание прежних индустриальных территорий под жизнь людей. Да, надо всё выносить, вычищать, но это дешевле, так как там есть инфраструктура», — высказал свою точку зрения Наталья Зубаревич.

ИА REGNUM уже сообщало, что в 2021 году российские города-миллионники подключатся к реализации программы реновации. Однако чёткого понимания, как это будет происходить на практике, у властей пока нет.

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