Чита, , 10:57 — REGNUM Штормовой ветер, порывы которого достигает 35 метров в секунду, прервал образовательный процесс в 16 муниципалитетах. Как сообщает сегодня, 15 марта, региональное министерство образования и науки, из-за обрыва проводов линий электропередачи не работают детские сады и частично школы в Балейском, Борзинском, Дульдургинском, Нерчинско-Заводском, Читинском, Чернышевском, Хилокском, Улетовском, Тунгокоченском, Сретенском, Ононском, Забайкальском, Газимуро-Заводском, Акшинском, Агинском районах и поселке Агинское.

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«Ситуация в сфере образования находится на контроле ведомства и местных комитетов образования. В зависимости от погодных условий и ремонтных работ муниципалитетами будет принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение», — пояснил исполняющий обязанности министра образования и науки Забайкальского края Евгений Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер в Забайкалье нанёс массовый ущерб электросетям и кровлям: от электроэнергии отключены 54 населенных пункта в 10 районах.

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