Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:57 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства разобраться в ситуации с государственным инспектором в Алтачейском заказнике в Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 4 октября группа охотников из Улан-Удэ подстрелила двух косуль на территории учреждения. На обратном пути их задержали инспекторы Байкальского природного заповедника. По словам одного из них, при попытке задержания водитель сбил его на машине, причинив травмы.

В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела за незаконную охоту, а также применение насилия в отношении представителя власти. При этом они заявили о превышении полномочий со стороны инспектора. В СК заявили, что их показания могут быть предвзятыми, в связи с чем уголовное дело передадут в Главное управление ведомства.

«Следователям центрального аппарата предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, допросить свидетелей, назначить дополнительные экспертизы и дать полную и объективную правовую оценку действиям лиц, которые вели незаконную охоту, и их доводам», — отметили в ведомстве.

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