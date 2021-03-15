Кудрово, Ленинградская область, , 11:03 — REGNUM В Ленинградской области управление «Ленавтодор» получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию для строительства нового выезда из примыкающего к Петербургу города Кудрово — развязки с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»). Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти.

Пробка в Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

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Проект строительства развязки будет реализован в два этапа. В рамках первого этапа в Кудрово на перекрестке Центральной улицы и проспекта Строителей предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода: он состоит из трех тоннелей, сходящихся в одной точке, лестничных спусков и лифтовых шахт. Переход обеспечит легкий проход к остановкам общественного транспорта. А также продление Центральной улицы до Мурманского шоссе.

Затем дорожники приступят к проведению реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу «МЕГА».

"Границы размещения объекта затрагивают саму Центральную, ее перекрёсток с проспектом Строителей и Кудровский проезд», — утончили в КДХ Ленобласти.

Сметная стоимость строительства развязки составляет 5,6 млрд рублей, протяженность — около трех километров. Как ранее сообщалось, помимо средств областного бюджета в проекте участвует частный капитал в лице ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА).

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Кроме того, как уточнили в пресс-службе областной администрации, власти Ленобласти намерены добиваться федерального софинансирования на реализацию проекта: этот объект включен в первый горизонт планирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти до 2025 года.

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