Москва, , 10:55 — REGNUM Сегодня 15 марта, в первой половине дня рубль остаётся на высоте под действием внешнего позитива. Его на финансовые рынки добавила оптимистичная февральская статистика по Китаю, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Объём промпроизводства в Поднебесной поднялся на 35,1%, а инвестиции в основной капитал — на 35% по сравнению с 7,3% и 2,9% соответственно в январе.

Это говорит об успешном восстановлении, что выступает признаком оздоровления экономики в мире и условием увеличения спроса на ресурсы и рисковые активы. На таком фоне и нефтяные фьючерсы по Brent поддерживаются на высоком уровне, стремясь к $70 за баррель.

Но ралли рубля сдерживается некоторым усилением доллара к основным валютам из-за роста доходности гособлигаций США и начала выплат денег по стимулирующей программе Джо Байдена. Это отражается и на отношении доллара к рублю.

В течение дня не ожидается важных событий или новой статистики. Поэтому, под действием противонаправленных факторов, вероятен небольшой диапазон колебаний курса. Актуальный для него коридор на 15 марта: — 73,10−73,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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