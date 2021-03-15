Ставрополь, , 10:54 — REGNUM В Ставропольском крае число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» уже достигло 79 799 человек. Их них 37 879 человек — лица старше 60 лет.

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Второй компонент препарата получили уже 51 127 ставропольчан, сообщили 15 марта в министерстве здравоохранения региона. Через интернет записался на вакцинацию 18 451 житель Ставрополья.

Напомним, чтобы получить коллективный иммунитет в Ставропольском крае должны быть привиты не менее 60% населения в возрасте от 18 лет — всего около 1,676 млн человек. В настоящее время вакцинация выполнена на 4,77% от запланированного объема. Это наибольший показатель в СКФО.

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