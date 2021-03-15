Брюссель, , 11:03 — REGNUM Правительства стран Европейского союза рассматривают возможность начала переговоров о закупке российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», чтобы выполнить программу вакцинации населения. Об этом сообщает 15 марта агентство Reuters.

О намерении приступить к таким переговорам рассказал чиновник ЕС, который ведет диалог с производителями вакцин от имени сообщества. Он пояснил, что для запуска переговоров необходимо поступление запросов от четырёх государств.

Российскую вакцину уже приобрели Венгрия и Словакия, интерес к поставкам выразила Чехия. Италия допускает возможность производства «Спутника V» на крупнейшем в стране биореакторе по производству вакцин на заводе ReiThera под Римом. В настоящее время у ЕС заключены соглашения с шестью западными производителями вакцин, четыре препарата одобрены к применению. Однако кампанию по вакцинации тормозят сбои в производстве препаратов.