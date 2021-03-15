Москва, 16 марта, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, в десять раз повышающий штрафы за нарушения в области воинского учета, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Неявку в военный комиссариат предлагается наказывать штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Отметим, что сейчас штраф составляет максимум 500 рублей.

Штрафом в размере до 5 тыс. рублей предлагается наказывать и за уклонение от медицинского освидетельствования — сейчас призывник штрафуется на сумму максимум 500 рублей за это нарушение.

Предусмотрены повышенные санкции и за непредоставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет — санкции составят 10 тыс. рублей.

Нормами также предлагается уточнить, что неявка гражданина без уважительных причин в военный комиссариат в установленные федеральным законом сроки, в том числе неявка гражданина по повестке военного комиссариата, считается уклонением от исполнения воинской обязанности.

Вместе с тем в Госдуме отмечают, что размеры штрафов будут уточняться ко второму чтению законопроекта.