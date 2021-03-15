Москва, , 10:54 — REGNUM В настоящее время около 12 тыс. человек в ряде регионов России остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом 15 марта сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«На текущий момент у нас (по территории РФ) остаются отключенными потребители в объеме 12 тыс. человек. Это 8,5 тыс. в Забайкальском крае, 2 тыс. человек в Бурятии, порядка 1,5 тыс. человек в «Тываэнерго», — сказал он.

Также Грабчак уточнил, что по мере улучшения погоды, продолжаются аварийно-восстановительные работы и подчеркнул, что во всех данных регионах находится необходимое количество бригад специалистов, занимающихся восстановлением работы электросетей.

«Социально значимые объекты запитываются, в том числе, от дизель-генераторных установок. Региональные власти находятся в тесном взаимодействии с энергетиками, определяют порядок и очередность восстановления энергоснабжения у отдельных потребителей», — добавил заместитель министра энергетики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве из-за сильного ветра в выходные без света остались жители двух городов и ряда районов.