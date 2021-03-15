Москва, 15 марта, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Представители Роскомнадзора потребовали от компании Facebook разблокировать аккаунт телеканала «Крым-24» в соцсети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым-24» в Instagram», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принадлежащая компании Facebook соцсеть Instagram ранее наложила ограничения на возможность публикации текстовых постов в аккаунте «Крым-24».

В ведомстве подчеркнули, что действия компании Facebook «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней», а также являются «актом цензуры».