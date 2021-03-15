Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси признала 14 марта наличие кризиса, связанного с увеличением числа пересекающих южную границу страны детей, но обвинила в этом «плохо функционирующую систему», унаследованную от бывшего президента Дональда Трампа, сообщает New York Post.

«Факты таковы: прибывает больше детей. Через границу прибывает около 600 — 700 детей без сопровождения родителей. Это для нас всех гуманитарный вызов», — заявил Пелоси.

«Администрация унаследовала плохо функционирующую систему на границе, и она работает над ее исправлением в интересах детей», — добавила спикер палаты представителей.

В свою очередь, сенатор-республиканец Билл Кэссиди подчеркнул, что вина за кризис на границе лежит исключительно на плечах президента Байдена. По словам Кессиди, политика нынешнего президента подталкивает мигрантов совершать опасный путь в США.

«Когда люди думают, что могут попасть в страну, они начинают посылать свою дочь без сопровождения через всю Мексику, где она может быть похищена и продана в рабство», — сказал Кэссиди, утверждая, что иммиграционные власти сказали мигрантам на испанском языке, что граница «открыта».

"Не может быть никакой двусмысленности, когда дело касается кого-то, кто думает присоединиться к каравану», — добавил он, имея в виду караван мигрантов.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в феврале границу пересекли более 29 тыс. несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В общей же сложности за февраль на границе с Мексикой было задержано более 100 тыс. человек, что на 28% больше, чем в январе. В свою очередь, за один месяц южную границу США пересекло почти столько же детей, сколько ее пересекло за весь прошлый год.