Вашингтон, 15 марта 2021, 10:52 — REGNUM Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси признала 14 марта наличие кризиса, связанного с увеличением числа пересекающих южную границу страны детей, но обвинила в этом «плохо функционирующую систему», унаследованную от бывшего президента Дональда Трампа, сообщает New York Post.
В свою очередь, сенатор-республиканец Билл Кэссиди подчеркнул, что вина за кризис на границе лежит исключительно на плечах президента Байдена. По словам Кессиди, политика нынешнего президента подталкивает мигрантов совершать опасный путь в США.
По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в феврале границу пересекли более 29 тыс. несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В общей же сложности за февраль на границе с Мексикой было задержано более 100 тыс. человек, что на 28% больше, чем в январе. В свою очередь, за один месяц южную границу США пересекло почти столько же детей, сколько ее пересекло за весь прошлый год.