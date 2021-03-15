Самара, , 10:54 — REGNUM Более 190 млн рублей планируется направить в текущем году для выполнения работ по сохранению лесов в Самарской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался в правительстве региона на расширенном совещании по реализации нацпроекта «Экология» в 2021 году.

Так, на сохранение лесов в регионе будет направлено почти 192 млн рублей: планируется закупить 69 единиц лесопожарной техники и 26 спецмашин. Специалисты планируют восстановить 720 га леса и вырастить пять млн саженцев лесных деревьев.

Отмечается, что чиновники планируют завершить все мероприятия досрочно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области река Уса считается одним из самых благополучных в экологическом смысле водоемов.

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