Душанбе, , 10:50 — REGNUM В Душанбе и регионах Таджикистана наблюдается дефицит бензина марки АИ-92, сообщает 15 марта агентство «Азия-плюс».

Дефицит топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Душанбе наблюдался 11 марта. Издание отмечает, что бензин можно было достать через спекулянтов по завышенным ценам. Топливо появилось на АЗС 12 марта по цене 8,1 сомони (52,14 рубля) за литр.

На дефицит бензина также жалуются жители Согдийской области Таджикистана. Поставщики топлива отмечают, что дефицит связан с приостановкой импорта из Казахстана, а также с перекрытием каналов незаконной поставки киргизского бензина.

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