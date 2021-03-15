Гаррисберг, США, , 10:55 — REGNUM Самой дорогой в мире платной дорогой является 580-километровая Пенсильванская магистраль в США (Interstate 76). Об этом сообщает Австралийская страховая компания Budget Direct.

Отмечается, что стоимость проезда по Пенсильванской магистрали составляет 112,91 доллара (около 8,3 тыс. рубля). Длина магистрали равна 360 миль (580 км). Она пересекает штат Пенсильвания на северо-востоке страны.

Второе место в списке самых дорогих платных дорог занимает австрийская высокогорная дорога Гроссглокнер. По ней проезд обойдётся в 45 долларов (около 3,3 тыс. рублей).

Первое место по средней стоимости проезда по платным дорогам среди стран мира занимает Швейцария — 26,5 доллара (около 1,9 тыс. рубля). На втором месте Австрия — 16,29 доллара (1,2 тыс. рубля), за ней следуют Фарерские острова 16,28 доллара (1193 рубля).

Ранее рядом с американским городом Атланта (штат Джорджия) построили первую в США дорогу с солнечными панелями для зарядки электрокаров.

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