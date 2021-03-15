Барнаул, , 10:49 — REGNUM Никакой Крестьянский кодекс не решит проблему селян, считает алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение главы комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николя Харитонова (КПРФ), он пояснил:

«Судя по инициатору и по содержанию предложения, это чисто перевыборная риторика. Тем более, что в стране явный избыток сельского населения, а экономика на селе проблематична, да и никто не предлагает решение проблем сельских жителей. Для Алтайского края эта тема крайне актуальна.

Я еще помню, когда во времена СССР КПСС пыталась подступиться к решению проблем села и начали выделять «перспективные» и «неперспективные» села. Это как всегда было признано «перегибами». Но проблема избыточности сельского населения осталась и решается стихийно. Я несколько раз предлагал приступить к её решению и начать планово переселять людей из сел в агломерации, прежде всего Барнаульскую. Но многие руководители под мантру «поможем селу» думают, что эта проблема рассосется сама собой.

Вот она и «рассасывается» стихийно. Например, только у меня в ТСЖ 5% квартир принадлежат селянам и они сдают их в аренду. А 3% квартир принадлежат селянам, которые их купили для своих детей».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению автора инициативы Николая Харитонова, в Крестьянском кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно».

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