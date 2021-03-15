Оренбург, , 10:48 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2021 года во время проверок 2637 торговых объектов из оборота изъято более 13 300 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

В первой половине марта (8−12 марта) проверочные мероприятия провели в 42 муниципальных образованиях на 277 объектах торговли и общественного питания. Выявлен 51 факт нарушений, возбуждены административные производства.

Из нелегального оборота на пять дней изъято 11 542 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 11 484 литра — в Оренбурге у частного лица из гаража.

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