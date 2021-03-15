Москва, , 10:48 — REGNUM Вакцинация лиц в возрасте старше 60 лет является приоритетом Минздрава РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

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"Вакцинация граждан старше 60 лет является приоритетом Министерства здравоохранения Российской Федерации, что связано с высоким риском тяжелого течения заболевания и развития осложнений», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве порекомендовали гражданам этого возраста, а также лицам с хроническими болезнями «не откладывая привиться от новой коронавирусной инфекции».