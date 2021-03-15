Саратов, , 11:26 — REGNUM В Саратовской области в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом перевели на дистанционную форму обучения 42 класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.

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Так, по состоянию на 15 марта, в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции полностью закрытых школ и профорганизаций нет. На карантин по COVID-19 отправлены 2 детских сада в Петровском и Базарно-Карабулакском районе, в которых воспитываются 82 ребенка и работают 12 воспитателей. Кроме этого, закрыты 7 групп в семи детсадах (125 детей и 12 воспитателей). Также на удаленке 28 классов в 25-ти школах и три профорганизации.

В связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом полностью закрыты два детских сада в Перелюбском и Петровском районах. Под запретом работа одной группы детского сада в Энгельсском районе. 26 групп в восьми ВУЗах переведены на дистанционное обучение, а также 294 студента Энгельсского промышленно-экономического колледжа. В девяти школах на карантине по гриппу и ОРВИ 14 классов, в которых обучается 280 ребят.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 15 марта, составляет 52 205 человек, за сутки выявлено 166 новых случаев заражения. Накануне заболели 169 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 979 пациентов, или почти 90%, за сутки — 134 человека. Всего скончались 720 саратовцев. В стационарах и на дому лечатся 3241 человек.

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