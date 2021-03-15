Пхёнтхэк, Южная Корея, , 10:47 — REGNUM На американской военной базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в южнокорейском Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Известно, что новые случаи заражения были выявлены в ходе реализации расширенной программы тестирования на коронавирус.

Отмечается, что ранее, 9 и 11 марта, на базе «Кэмп Хамфрис» также фиксировались новые случаи заражения.

Общее число подтверждённых случаев заражения на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до 787.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 382 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 96 017.

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