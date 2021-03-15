Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM В Свердловской области продлили до конца марта 2021 года режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь ограничения продлены по 29 марта 2021 года. Новых запретов власти не предусмотрели, как и смягчения действующих санитарных норм. Жителям старше 65 лет или с хроническими болезнями рекомендуется оставаться дома.

Указ о продлении режима подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено почти 80 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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