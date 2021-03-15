Москва, 15 марта, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Военнослужащая Ракетных войск стратегического назначения Елена Толстова победила в конкурсе красоты ВС РФ «Мисс «Красная звезда». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Елена Толстова

«Титул «Мисс — «Красная звезда — 2020» по итогам электронного голосования завоевала гвардии рядовой Елена Толстова, проходящая службу в Бологовском ракетном соединении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Толстова одержала победу в конкурсе уже второй год подряд.

Отмечается также, что девушка занимается спортом и имеет первый разряд по лёгкой атлетике.