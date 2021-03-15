Симферополь, , 10:44 — REGNUM Опреснительные установки морской воды, которые собираются построить в Республике Крым, должны быть резервными источниками водоснабжения полуострова. Такое мнение 15 марта высказал глава парламента региона Владимир Константинов.

«Нам нужно иметь резервные источники водоснабжения на сложные засушливые периоды, чтобы избежать графиков. При этом опреснители не должны быть основным нашим источником водоснабжения, так как у нас достаточно альтернативных», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Константинов подчеркнул, что к последним просто нужно относиться бережно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что подрядчик готов начать строительство опреснителей в регионе, которые должны решить проблему дефицита воды.

Напомним, ранее пресная вода поступала в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу с территории Украины. Однако после того, как регион воссоединился с Россией, подача воды по каналу в республику была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.