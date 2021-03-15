Симферополь, , 10:43 — REGNUM Туристский кластер может появиться на западном побережье Крымского полуострова. ОБ этом сообщило 15 марта Минэкономразвития России по результатам поездки в Крым главы министерства Максима Решетникова.

Как сообщил Решетников в ходе поездки, Минэкономразвития России разрабатывает проект «дорожной карты» по развитию туристической индустрии Крымского полуострова, который предусматривает в том числе и развитие обеспечивающей инфраструктуры туркластеров.

«Для формирования новых точек развития полуострова Минэкономразвития ведется работа, направленная на реализацию дополнительных крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок, а также строительство туркластера на западном побережье полуострова», — сказал Максим Решетников.

В частности, в рамках создания туркластера планируется реконструкция и строительство по 34 объектам инфраструктуры. В числе направлений — «Детский отдых и оздоровление» (Евпатория); «Лечебно-оздоровительный отдых» (Саки); в районе озера Чокракское (Ленинский район, посёлок Курортное); «Черноморский» (Черноморский район, село Оленевка); «Коктебель» (пгт. Коктебель); круизного и яхтенного туризма «Севастопольская Гавань», Севастополь; культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур», Севастополь.

Также Правительство РФ утвердило программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей, в том числе на территории Крымского полуострова. Это позволит, по расчётам, увеличить ёмкость номерного фонда в Крыму до 20 тыс. номеров в течение пяти лет.