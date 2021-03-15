Салехард, , 10:43 — REGNUM На Ямале руководство школы-интерната привлечено к административной ответственности за дробление госзакупки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка Тазовской школы-интерната показала, что для приведения в исправное состояние пожарного водоёма школой заключены семь договоров подряда общей стоимостью услуг более 3,9 млн рублей. В этом прокуратура ЯНАО усмотрела дробление контрактов в целях заключения их с единственным поставщиком, что образует состав административного правонарушения по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

Заместителю директора образовательного учреждения назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Меж тем в школе не согласны с выводами прокуратуры и намерены судиться с надзорным ведомством, сообщает издание NEFT.

«Мы подали в суд. Они нам вынесли штраф, мы не согласны с ним. Мы отстаиваем позицию, что это было необходимо, чтобы учебное заведение могло функционировать в нормальном режиме», — сообщил директор Тазовской школы-интерната Иван Зятев.