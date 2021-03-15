Москва, , 10:37 — REGNUM Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым определился с составом команды на чемпионат Европы. Об этом 15 марта сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В команду вызваны 23 футболиста, в том числе три вратаря — Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

В защите будут играть Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Данил Круговой («Зенит»), Артём Голубев («Уфа»).

Из полузащитников в команду вызваны Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов («Краснодар»), Даниил Лесовой, Арсен Захарян («Динамо»), Иван Обляков, Константин Кучаев (ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Даниил Куликов («Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»).

В линии нападения будут играть Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин») и Вячеслав Грулёв («Динамо»).

Групповой этап чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России будут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи состоятся 25, 28 и 31 марта.