Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 16 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий звуковую рекламу на домах, сообщает ИА REGNUM.

Поправками предлагается прописать в законе «О рекламе», что «распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, не допускается».

Инициативу внесла в Госдуму Дума Астраханской области.

Сейчас раздражение жителей домов вызывает звуковая реклама. Ее неоднократно предлагалось ограничить, в том числе ограничить только «рабочим временем», однако инициативы поддержки большинства депутатов не находили.

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