Джакарта, , 10:37 — REGNUM Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали выразил надежду, что Олимпийские игры 2032 года пройдут в Индонезии, сообщает Kompas.

«Олимпиадау 2024 года планируется провести в Париже (Франция). Олимпийские игры 2028 года проведут в Лос-Анджелесе (США), и в 2032 году мы надеемся, что сможем выиграть заявку на проведение Олимпийских игр», — заявил министр спорта после ограниченного собрания по обсуждению крупных национальных проектов.

Правительство Индонезии, по словам Зайнудин Амали, также нацелено на то, чтобы Индонезия заняла первые лидирующие позиции на Олимпийских играх 2032 года.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии на Шри-Ланке заявил, что индонезийский корабль SIM-367 отправили для выполнения миротворческой миссии в Ливане.

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