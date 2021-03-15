Анкара, , 10:37 — REGNUM Турецкое министерство обороны обвинило сирийскую армию в атаках на нефтяные объекты на севере провинции Алеппо. Об этом говорится в заявлении военного ведомства, сообщает агентство Anadolu.

По данным минобороны Турции, города Джараблус и Эль-Баб обстреляли баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками из района аэродрома «Квайрес». Отмечается, что среди мирных граждан есть пострадавшие.

Турецкая сторона уведомила Россию о необходимости прекращения подобных атак.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетами обстреляли северную часть сирийской провинции Алеппо, которую контролируют протурецкие группировки. Сирийская газета Al Watan отмечает, что под ударом оказались автоцистерны с нефтью и установки по первоначальной переработке нефти, после атаки здесь начался пожар.

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