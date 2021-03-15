Абакан, , 10:36 — REGNUM В Хакасии продолжается подготовка к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, глава Хакасии Валентин Коновалов 15 марта обсудил этот вопрос на встрече с председателем республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Галиной Трошкиной.

Власти Хакасии напомнили, что в 2020 году из-за пандемии большинство мероприятий в честь Дня Победы прошло в онлайн-формате. Ряд мероприятий был отменён:

«В этом году Хакасия готовится отметить 9 Мая в полном объёме».

По словам Трошкиной, по всем районам и городам составляются списки тех, кто сможет принять участие в параде на Первомайской площади. Ожидается, что на торжественный марш прибудут сто человек — фронтовики, труженики тыла, блокадники, дети войны.

По последним данным, на сегодняшний день в Хакасии проживают 86 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 22 жителя блокадного Ленинграда, 20 несовершеннолетних узников фашизма, 19 689 детей войны, 1399 тружеников тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе 9 мая в военном параде примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих, ветеранов, кадетов и юнармейцев.

Читайте также: В Уфе рассказали о подготовке к параду Победы