Москва, 15 марта 2021, 10:36 — REGNUM В России хотят стать чиновниками 37% граждан. Нет желания у 44%. Больше всего мечтают стать чиновниками мужчины, чем женщины — 40% против 34%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Желающих работать на госслужбе больше всего среди менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего работать в госструктурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%).
Чаще всего чиновниками хотят стать жители Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%), Красноярска (56%), Москвы и Санкт-Петербурга — по 45%. Реже госслужба привлекает жителей Казани (26%), Уфы и Новосибирска (по 32%).
Опрос проведен 2−17 февраля 2021 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет в 780 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается интерес к должности государственного чиновника.
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