Симферополь, , 10:32 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 15 марта. Накануне, 14 марта, сообщалось о 62 новых случаях заражения.

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Всего на 15 марта в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 36 676 человек, выздоровели их общего числа 33 570 человек. В статистику смертности за сутки вошли ещё два пациента с COVID-19, общее же число жертв коронавируса в регионе достигло 1 001 человека.

На стационарном лечении в ковид-госпиталях Крыма остаются 1 300 человек — за сутки выписаны 25 пациентов, госпитализировали 43 человека. Дома лечатся 1 238 человек с подтверждённым коронавирусом.