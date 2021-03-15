Тегеран, , 10:36 — REGNUM Туристу из Франции Бенжамену Бриеру, который десять месяцев назад был задержан в Иране, предъявили обвинения в шпионаже. Об этом 15 марта сообщил один из адвокатов задержанного Сейид Декхан, его слова приводит агентство Reuters.

Как рассказал Декхан, 14 марта его подзащитный получил «обвинение по двум пунктам — в шпионаже и пропаганде против исламской республики».

В то же аремя, как указывает Reuters, иранские судебные власти были недоступны для комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта подданная Великобритании и гражданка Ирана Назанин Загари-Рэтклифф предстала перед судом в Тегеране по делу о распространении антииранской пропаганды.