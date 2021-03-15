Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM В екатеринбургском микрорайоне Академический сожгли чучело Масленицы с помощью огнемёта, сообщают журналисты.

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В ходе праздника молодой человек в костюме скомороха показал танец с огнём, «а после достал огнемет и сжег чучело Масленицы», передаёт «Новый день».

Не обошлось в микрорайоне и без более традиционных форм проведения праздника. Жители приняли участие в боях подушками, перетягивании каната, метаниях валенка и не только.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области массово отметили Масленицу на гуляниях 13 и 14 марта 2021 года.

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