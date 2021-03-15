Москва, , 10:31 — REGNUM Законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать численно бездомных кошек и собак внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Галиной Данчиковой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Документом вводится положение, в соответствии с которым, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование численности животных без владельцев, находящихся в приютах для животных на территории региона.

«Процедура регулирования численности животных без владельцев, решение по которой принято органом государственной власти субъекта Российской Федерации, производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», — следует из текста законопроекта.

В России принят закон о гуманном обращении с животными, однако у программы стерилизации есть ряд проблем, отмечают авторы.

«ОСВВ легализует явление бездомности, и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными», — отмечают парламентарии.