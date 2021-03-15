Якутск, , 10:54 — REGNUM В Якутии ветеран Великой Отечественной войны Анна Игнатьевна Афанасьева 16 марта отметила вековой юбилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По указу главы Якутии Айсена Николаева юбиляру вручили почетный знак долгожителя и передали поздравления от президента РФ Владимира Путина.

Родилась Анна Игнатьевна Афанасьева в 1921 году в Вилюйском районе республики в семье колхозников, сейчас живёт в селе Хатассы. С начала Великой Отечественной войны Анна Игнатьевна работала в колхозе. С 1961 года по 1964 годы трудилась рабочей совхоза «Мастахский», потом в детском саду няней. С 1967 года до выхода на пенсию более 12 лет работала санитаркой в больнице.

За добросовестную работу в декабре 1972 года Анне Афанасьевой присвоено звание «Ударник коммунистического труда». В 1982 году награждена медалью «Ветеран труда». Учитывая самоотверженный труд в колхозе во время Великой Отечественной войны, в 1992 году награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941−45 гг.».

Как сообщало ИА REGNUM, жительнице города Норильска, ветерану Великой Отечественной войны Раисе Зайцевой исполнилось 95 лет.