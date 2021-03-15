Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-депутат горсовета и руководителя стройфирмы-банкрота, который обвиняется в невыплате заработной платы работникам, сообщает пресс-служба Центрального суда города.

Судебная инстанция пришла выводу, что руководитель строительной компании может склонить потерпевших, свидетелей к даче заведомо ложных показаний по обстоятельствам уголовного дела в целях дачи необходимых им показаний или изменения уже данных показаний, а также скрыть или уничтожить не изъятые до настоящего времени документы, уничтожить доказательства или иным способом воспрепятствовать производству по делу.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретить бывшему депутату общаться с определенными лицами, а также с лицами по вопросу перерегистрации и отчуждения его имущества

Напомним, главе ООО «СК «ГорСтрой» инкриминировано преступление по части статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем — физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации»). Экс-депутату грозит до трех лет лишения свободы.

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