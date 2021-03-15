Тирасполь, , 10:29 — REGNUM В ходе 887 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 256 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 34 797 человек. Из них победили инфекцию 31 211 человек, в том числе 253 — за последние сутки.

Всего в Приднестровье смерть зафиксировали у 741 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе пятеро пациентов умерли в течение последних суток. Сообщается, что это были трое мужчин в возрасте 65, 81 и 86 лет, а также две женщины в возрасте 59 и 72 лет. У них обострились сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1216 исследований и выявили 327 случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что в Приднестровье из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вводят дополнительные места для лечения пациентов с COVID-19. За прошлую неделю для них в разных клиниках организовали 200 новых мест.

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