Штат Калифорния, США, , 10:28 — REGNUM Стартап Alpha из Калифорнии представил компактный электрический пикап Wolf («Волк»). Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Alpha Motor Corporation.

Пикап разработан на такой же «тележке», что и первая модель компании — спорткупе Alpha Ace.

Дизайн новинки выполнен в нарочито грубом и угловатом дизайне. Длина нового автомобиля равна 4765 мм, размеры его грузовой платформы составляют 1652×1490 мм. Высота борта немного меньше — 400 мм. Электропикап способен перевозить грузы массой до 1360 кг.

Модель Wolf будет собираться только с двухместной кабиной. Салон машины получил винтажную отделку, а также два крупных экрана для приборной панели и медиасистемы.

Дальность хода Wolf составит 440 км.

Ранее калифорнийская компания Canoo представила рендеры концепта электрического пикапа, который позиционируется как будущий конкурент электрокаров компаний Tesla, Ford, Rivian и Hummer. Запас хода самой топовой версии электрокара составит 320 км, а бюджетной — порядка 160 км.

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