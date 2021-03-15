Вашингтон, , 10:26 — REGNUM В 2021 году рост ВВП Соединённых Штатов составит 8%. Такой прогноз сделали экономисты американского банка Goldman Sachs. Об этом сообщает портал Axios.

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«Мы повысили наш прогноз по ВВП, что является следствием анализа последних новостей проводимой бюджетной политики, и теперь ожидаем роста на 8% в 2021 году, а показателя безработицы на уровне 4% к концу 2021 года», — говорится в уведомление банка для своих клиентов, распространённом вечером 14 марта.

Отмечается, что в последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году, а такой показатель безработицы — самый низкий из согласованных прогнозов. При этом в дальнейшем эксперты прогнозируют его понижение до 3,5% в 2022 году и до 3,2% — в 2023 году.

С учётом этого прогноза эксперты Goldman Sachs ожидают инфляцию в США в 2023 году на уровне 2,1%.

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Портал отмечает, что если прогнозы Goldman Sachs окажутся верными, то это будет означать полное экономическое восстановление США от последствий пандемии, которые в 2020 году привели к спаду в экономике в 4,1%, и повышение ВВП до $22,6 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года бюро экономического анализа министерства торговли США заявило о сокращении объёма ВВП США на 3,5%. Речь идёт о первом годовом снижении американской экономики с 2009 года, когда ВВП страны сократился на 2,5%. Это также самое высокое падение показателя с 1946 года — тогда снижение составило 11,6%.