Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Чувашии задержан 22-летний чебоксарец, которого подозревают в потасовке с водителем маршрутки и угоне транспортного средства. По уголовному делу также проходит его 24-летний друг, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Материалы дела переданы из полиции в следственное управление СКР. Инцидент произошёл 12 марта 2021 года в Чебоксарах около 16:40 в одном из дворов по проспекту Мира. Следствие полагает, что подозреваемые в момент происшествия находились в состоянии опьянения.

Предварительно правоохранители установили, что злоумышленники устроили ссору с ранее незнакомыми подростками, с головы одного из них была сорвана шапка, а пострадавшему угрожали ножом. По версии следствия, затем фигуранты уголовного дела сели в маршрутку № 262, водитель которой был вынужден остановить транспортное средство из-за конфликта со злоумышленниками.

«На остановке «Дом Печати» водитель и подозреваемые вышли на улицу, где злоумышленники, выражались нецензурной бранью и угрожали ножом. Затем 22-летний злоумышленник сел за руль маршрутного такси марки и угнал его», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на момент угона пассажиров в маршрутке не было, а злоумышленник бросил транспортное средство на улице Привокзальная после совершения мелкого ДТП.

Подозреваемые задержаны, в том числе 24-летний фигурант уголовного дела — в день происшествия, его 22-летний друг — 14 марта. Решается вопрос о мере пресечения.

22-летнего чебоксарца, который ранее привлекался к уголовной ответственности, подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его знакомому инкриминируются два эпизода хулиганства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту аварии с микроавтобусом, который врезался в столб. ДТП произошло 6 апреля 2020 года в Чебоксарах. Следствие считает, что аварию спровоцировал водитель иномарки, решив съехать с дороги на парковку. На момент столкновения в салоне находились шесть пассажиров, большинство получили травмы небольшой и средней тяжести. Тяжелые повреждения диагностированы у 58-летней пассажирки.

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