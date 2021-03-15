Чита, , 10:25 — REGNUM Власти Забайкалья ищут способы сохранения почтовых услуг в регионе. Как пояснил сегодня, 15 марта, зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев, Почта России рассматривает на территории края 111 отделений связи, как нерентабельные. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Кефер подчеркнул, что недопустимо измерять всё экономическими показателями.

«Оставить людей в отдаленных населенных пунктах без услуг почты — абсолютно не допустимо. Надо искать иные варианты взаимодействия с Почтой России», — заключил он.

Известно, что в результате переговоров 24 отделения удалось сохранить, работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Забайкалья действует десять передвижных отделений почтовой связи, десять почтамтов, 20 пунктов почтовой связи, один магистрально-сортировочный центр, а также 421 стационарное отделение почтовой связи.