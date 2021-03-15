Чита, 15 марта, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Власти Забайкалья ищут способы сохранения почтовых услуг в регионе. Как пояснил сегодня, 15 марта, зампред правительства Забайкальского края Сергей Гордеев, «Почта России» рассматривает на территории края 111 отделений связи как нерентабельные. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Почта России

Первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Кефер подчеркнул, что недопустимо измерять всё экономическими показателями.

«Оставить людей в отдаленных населенных пунктах без услуг почты — абсолютно недопустимо. Надо искать иные варианты взаимодействия с «Почтой России»», — заключил он.

Известно, что в результате переговоров 24 отделения удалось сохранить, работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Забайкалья действуют десять передвижных отделений почтовой связи, десять почтамтов, 20 пунктов почтовой связи, один магистрально-сортировочный центр, а также 421 стационарное отделение почтовой связи.