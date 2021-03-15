Шуя, Ивановская область, , 10:24 — REGNUM Рейсовый автобус, в котором находились 11 человек, перевернулся в Шуйском районе Ивановской области утром 15 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла около 06:20 в районе села Китово. Рейсовый автобус ПАЗ, следовавший из Шуи в Иваново, перевернулся в кювет. Предварительно установлено, что водитель автобуса совершал обгон легкового автомобиля Audi, но не справился с управлением, задел автомобиль, и оба транспортных средства оказались в кювете. Автобус при этом перевернулся.

На момент аварии в автобусе находились 11 человек, пока никто из пассажиров о травмах не заявлял. Пассажирка легкового автомобиля получила травму головы и самостоятельно обратилась в Шуйскую ЦРБ. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.