Москва, , 10:23 — REGNUM Центральный банк России планирует удерживать инфляцию, а значит, ему придется повышать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко.

«На данный момент в России ключевая ставка уже ниже уровня инфляции. Ее отрицательная величина лишает инвесторов возможности зарабатывать. Соответственно внешние инвесторы не заинтересованы в покупке российских облигаций, — сказал Головченко. — Денежная политика в нашей стране оценивается как крайне мягкая. При таких формах денежной кредитной политики и низкой стоимости кредитования дальнейший рост инфляции в России неизбежен».

Как подчеркнул эксперт, среди основных последствий роста инфляции: повышение цен на товары и услуги, девальвация рубля. А галопирующая инфляция, по словам Головченко, крайне выгодна только экспортерам, которые производят товары в рублях, а продают их заграницу уже за доллары.

«Также она на руку ритейлерам, продажи которых космически растут в период, когда население, опасаясь дефицита товаров, начинает массово их скупать, — сказал Головченко. — ЦБ при этом планирует удерживать инфляцию, а значит, ему придется повышать ключевую ставку на 0,5−1%, а это примерно до 7%, что однозначно снизит уровень потребительского спроса, интенсивность кредитования, но и заинтересует инвесторов, приобретающих долговые бумаги. Тогда российская денежная политика уже станет нейтральной».

В то же время, эксперт уточнил, что проценты по кредитам вырастут, в том числе и по ипотеке — до 11−12%.

«Такие перемены ударят по строительному сектору, так как спрос на ипотечные займы упадет. По цепочке негативные последствия коснутся всех сфер бизнеса. Выиграют от роста ключевой ставки только банки, которые привязаны к процентам и объемам выданных средств», — убежден Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде марта выросла до 4,53%.

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