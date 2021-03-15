Казань, , 10:39 — REGNUM В Татарии за 2020 год многодетным семьям предоставили 3356 земельных участков, в текущем году пока 657. С учетом имеющихся в наличии участков дефицит по республике в настоящее время составляет свыше 18 тыс. участков. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Общая площадь переданных многодетным семьям земель составила 4044 гектара. Не обеспечено земельными участками более 22 тыс. многодетных семей. В 2020 году в 6 районах Татарии данную работу выполнили на 80−90%, в 9 районах — от 90 до 99%. Полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи в 21 муниципальном образовании.

Почти 70% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны. Так, по Казани в списки включены 15 158 многодетных семей, получили из них земельные участки 6394 семьи. В автограде 8083 семьи вошли в списки, обеспечили участками 3130 семей, уточнил Аглиуллин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани порядка 557 многодетных семей в 2020 году выбрали для строительства жилья бесплатные земельные участки, еще 347 семей воспользуются правом в первом квартале текущего года. Общий дефицит на начало марта составлял 7343 участка площадью 1175 га.

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