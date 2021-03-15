Новосибирск, , 10:25 — REGNUM Уголовное дело о халатности после того, как в доме в Новосибирской области не сработал дымовой пожарный извещатель и в результате при пожаре погибла женщина с двумя детьми, возбудили следователи. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации следствия, 13 марта вечером в частном доме по улице Безручкова в селе Бобровка Сузунского района произошел пожар, в ходе тушения которого были обнаружены тела хозяйки дома, 1985 года рождения, ее 2-летней дочери и 7-летнего сына.

Кроме того, указывается, что в ходе осмотра было установлено, что предполагаемым очагом пожара явилась топочная печь, расположенная в помещении кухни дома и добавляется, что «сотрудниками администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в указанном доме был установлен дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM модулем, который в момент пожара не сработал».

«Таким образом, по мнению следствия, в действиях должностных лиц администрации Сузунского района и администрации Бобровского сельсовета Сузунского района усматриваются признаки халатности, поскольку не была обеспечена надлежащая работоспособность пожарного извещателя, в результате погибли три человека, в том числе двое малолетних детей», — отмечается в сообщении.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время ведется комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, и продолжается расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области после гибели женщины с двумя малолетними детьми во время пожара организована прокурорская проверка.