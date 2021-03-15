Москва, , 10:21 — REGNUM Министерство внутренних дел России совместно с органами исполнительной власти субъектов страны и органами местного самоуправления с 15 по 26 марта проведет первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и их немедицинского потребления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе профилактических мероприятий будет осуществлен сбор и проверка оперативно значимой информации, обеспечены работа телефонов доверия и мониторинг интернета.

Кроме того, планируется оказание помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник столичного ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов сообщил, что в 2020 году в Москве была пресечена работа 15 лабораторий по производству наркотиков. Генерал отметил, что борьба с наркотиками является одной из первоочередных задач столичного ГУ МВД, и вопрос этот стоит на постоянном контроле.

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