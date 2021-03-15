Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM В Петербурге за минувшие сутки объемы тестирования на коронавирус упали более чем на 42%. Об этом сообщает 15 марта городской оперативный штаб.

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В городе за сутки проверили на наличие вируса 11 891 человека, что на 8800 тестов меньше, чем днем ранее.

В справочную службу по номеру 122 по теме коронавируса за сутки поступил 4021 вызов. По этому телефону граждане также записываются на вакцинацию от COVID-19 или вызывают врача на дом.

С начала октября городские волонтеры выполнили 6110 заявок людей на самоизоляции, а 183 315 человек получили гуманитарную помощь продуктовыми наборами.

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