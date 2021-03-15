Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В парке Маяковского (Екатеринбург) проведут внутреннее расследование по факту падения металлического щита на мужчину. Об этом в пресс-службе учреждения сообщили журналистам.

Уже выяснено, что на пострадавшего упала навигационная арка, установленная только на время празднования Масленицы. Щит простоял всего два дня.

«Больше подобных конструкций в парке нет», — цитирует «Новый День» пресс-секретаря парка Евгению Поль.

Теперь в учреждении проведут внутреннее расследование, чтобы выяснить причины произошедшего. Свою проверку проведут в прокуратуре и Следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл во время празднования Масленицы. Мужчину с травмами доставили в больницу.

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