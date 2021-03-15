Москва, 15 марта, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на возобновление программы туристического кешбэка, сообщает 15 марта пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Туризм

В пресс-службе рассказали, что третий этап программы начнётся уже в марте 2021 года. Точные даты, как уточняется, позднее объявят в Ростуризме.

«Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», — сообщили в правительстве.

Среди других условий — продолжительность тура или проживания не должны быть меньше двух ночей. Возвращается до 20% потраченных на отдых денег, но не более 20 тыс. рублей. Средства начисляются автоматически в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что программой воспользовались около 350 тысяч отдыхающих.